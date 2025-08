EA Sports FC 26: tutte le novità di FUT, dai tornei ai cambiamenti in Rivals e Champions

Accanto ai tornei debuttano i Gauntlets , serie di cinque partite da disputare con squadre differenti, e i Linked Events, progettati come contenuto di fine stagione per i giocatori più attivi, accessibili solo dopo il completamento di obiettivi specifici in varie modalità. Questi eventi mirano a valorizzare l'impegno costante e la partecipazione a lungo termine, offrendo premi commisurati alla dedizione.

Le novità di Division Rivals: taglie e retrocessioni

Modifiche strutturali arrivano anche in Division Rivals, dove vengono introdotte "taglie" in grado di garantire punti anche in caso di sconfitta. Obiettivi come segnare per primi o mantenere la porta inviolata contribuiscono ad alleggerire la pressione competitiva e danno modo di avanzare nella competizione anche perdendo. Sono inoltre previsti bonus per le vittorie consecutive e la possibilità di retrocedere dopo un gran numero di sconfitte, un'opzione utile per chi, dopo un perido di forma o una serie di fortunose vittorie si trova in una divisione non adeguata al proprio livello.

La nuova struttura di Division Rivals

In FUT Champions viene semplificato l'accesso: la qualificazione avverrà automaticamente dalla Divisione 5 in su, tramite le vittorie in Rivals. Per i giocatori meno competitivi sarà disponibile la nuova modalità FUT Challengers, pensata come alternativa più accessibile alla Champions, seppur con premi inferiori rispetto alla Weekend League.