FUT 26: tutte le novità per la modalità più competitiva di EA Sports FC

La competizione è da sempre il fulcro dell'esperienza in FIFA Ultimate Team e con l'arrivo di EA FC 26 EA Sports introduce una serie di novità progettate per rendere il gioco ancora più coinvolgente, bilanciato e accessibile, pur mantenendo alta la tensione che ha sempre contraddistinto questa modalità. Tra tornei a eliminazione diretta, nuove modalità di qualificazione per FUT Champions e un gameplay ritoccato ad hoc, FUT 26 sembra voler rispondere alle richieste della community per dare sempri nuovi modi per competere, giocare, sperimentare e spacchettare.

Tornei live e nuove modalità evento

La principale novità di FUT 26 è il ritorno dei tornei a eliminazione diretta, ora integrati all'interno di una pagina Live Events più strutturata, dove sarà possibile tenere facilmente sotto controllo eventi attivi, regole speciali di ingresso e premi in palio. I tornei possono durare un massimo di quattro turni e offrono ricompense esclusive per chi dimostra di essere all'altezza della sfida. Sfida che non sarà più il "semplice" vincere una partita e procedere al turno successivo, ma che varierà sensibilmente di volta in volta. Le regole, infatti, possono variare: nell'esempio proposto il passaggio del turno va a chi segna per primo due gol. Ovviamente ad ogni torneo cambieranno anche le regole di ingresso, chiedendo di costruire una squadra con giocatori provenienti da un solo campionato o magari solo bronzo, così da costringere non solo a rivedere le proprie strategie, ma ad ampliare la propria rosa, senza fossilizzare il meta.

Non è necessario completare il torneo in una singola sessione: basta concluderlo entro la sua scadenza. Inoltre, si affronteranno sempre giocatori che si trovano allo stesso punto del tabellone, rendendo ogni fase - soprattutto la finale - più equa in termini di pressione e motivazione. Sarà oltretutto possibile ripetere il torneo anche dopo una vittoria, così da rendere sempre popolato il matchmaking.

Accanto ai tornei fanno il loro debutto i Gauntlets, un'esperienza diversa che prevede fino a cinque partite, ognuna da affrontare con una squadra completamente nuova. In questo caso non è necessario vincerle tutte: al termine della serie verrà calcolato il bilancio di vittorie finale e in base a quelle si otterrà un premio equo.

I Linked Events hanno delle barriere di ingresso piuttosto ampie

Infine, la terza novità sulla struttura competitiva sono i Linked Events, che rappresentano la sfida più selettiva e sono pensati come "finale di stagione": per accedervi, infatti, bisognerà accumulare tanta esperienza in tutte le altre modalità, come per esempio 20 partite in Rivals, 10 in Champions e 70.000 punti Rush. Gli sviluppatori hanno pensato a questi Linked Events come obiettivo finale per i giocatori più attivi, dato che ricompensano la costanza stagionale e la dedizione con premi di alto livello.