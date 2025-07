Windows 11 vi aiuterà a trasferire file e impostazioni dal vecchio PC: ecco come funziona

Questa nuova esperienza è integrata nell'app Windows Backup ed è pensata per funzionare tramite rete locale. Non dovrete più affidarvi a chiavette USB, dischi esterni o servizi cloud: vi basterà una connessione tra i due dispositivi sulla stessa rete.

Una volta stabilita la connessione, Windows vi chiederà quali cartelle desiderate trasferire : potrete selezionare singole cartelle utente oppure intere unità (a patto che non siano criptate con BitLocker, in quel caso vanno prima decriptate). Dopo la selezione, cliccate su "Avvia trasferimento" e lasciate che il processo faccia il suo corso.

Per iniziare, sul vostro vecchio computer (con Windows 10 o 11 aggiornato) aprite l'app Windows Backup e scegliete l'opzione "trasferisci informazioni su un nuovo PC". A quel punto, seguite le istruzioni a schermo per abbinare i due dispositivi utilizzando un codice speciale fornito da Microsoft.

Attenzione: i dispositivi ARM non sono ancora supportati

Se state considerando l'acquisto di un nuovo portatile ARM - come il Surface Laptop 7 o un altro PC Copilot+, sappiate che per il momento non potrete usare questo nuovo sistema di trasferimento. Microsoft ha già confermato che il supporto per l'architettura ARM arriverà più avanti, ma nel frattempo dovrete affidarvi a metodi più tradizionali per spostare i vostri file.

La funzione di trasferimento di Windows 11

In sintesi, questa novità renderà molto più agevole il passaggio a un nuovo computer con Windows 11. Se avete in programma un upgrade, è il momento giusto per prepararvi e semplificare il processo con pochi clic.