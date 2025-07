Windows 11 migliora la funzione di risparmio energetico: non sarà necessario abbassare la luminosità del display

Microsoft ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione per ottimizzare la durata della batteria su laptop e tablet con Windows 11: si tratta del risparmio energetico adattivo, ora disponibile in anteprima nella build Canary 27898 del sistema operativo. Dopo essere stato individuato in alcune versioni preliminari da parte degli utenti più esperti, l'azienda ha confermato il progetto, inizialmente non funzionante, ma ora in fase di test pubblici. A differenza dell'attuale modalità di risparmio energetico, che si attiva solo al raggiungimento di una determinata soglia di batteria (tipicamente il 20% o 30%), la nuova versione si basa su criteri più dinamici.

I criteri per l'attivazione della nuova funzione Il sistema operativo potrà attivare o disattivare il risparmio energetico anche con livelli di batteria elevati, prendendo in considerazione fattori come lo stato della carica e il carico di lavoro del dispositivo. Una delle differenze più rilevanti è che il nuovo risparmio adattivo non riduce la luminosità dello schermo, un vantaggio importante per chi utilizza laptop o tablet in mobilità, dove la visibilità rimane cruciale. Windows Nonostante ciò, il sistema continuerà a limitare le attività in background e ridurre gli effetti visivi, allo scopo di estendere l'autonomia del dispositivo. La funzionalità è attualmente opt-in, cioè va attivata manualmente attraverso le impostazioni di sistema (in Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria).