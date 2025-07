Annunciati gli orari del Pokémon Presents di luglio, che promette grandi novità per la serie

I canali social ufficiali giapponesi della serie Pokémon hanno finalmente annunciato gli orari del Pokémon Presents del 22 luglio 2025 . Si svolgerà alle ore 15:00 (22:00 in Giappone). Comunque sia, aggiorneremo non appena ci saranno annunci ufficiali dagli account occidentali, che probabilmente confermeranno quanto abbiamo riportato. La trasmissione sarà attivata un'ora prima, alle 14:00 (21:00 in Giappone), per dare tempo ai fan di radunarsi.

Dettagli

L'annuncio recita: "Pokémon Presents andrà in onda martedì 22 luglio! Vi forniremo le ultime informazioni sui Pokémon dai seguenti account. Non perdetevelo!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Da notare che la data dell'evento era già stata resa nota a fine maggio. Cosa sarà annunciato? Probabilmente ci saranno novità su Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, il nuovo capitolo della serie in arrivo il 16 ottobre 2025. Viste le scorse edizioni, è probabile che ci saranno molte altre novità, che quando si parla di Pokémon non mancano mai.

Comunque sia, le ipotesi fattibili sono molte, considerando che la serie è diffusa su praticamente ogni media, tra serie TV, film, videogiochi, carte, varie ed eventuali. Quindi, potrebbe essere annunciato di tutto, il che farà felici tutti quelli che non vedono l'ora di acchiapparli tutti.

In mancanza di comunicazioni ufficiali, brancoliamo nel buio. Rare anche le fughe di notizie relative ai progetti di The Pokémon Company. Insomma, non ci resta che attendere e stare a vedere.

Aggiornamento delle ore 14:45 - Specificati meglio gli orari.