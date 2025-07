Pikachu con un grosso seno fu la proposta di Nintendo of America, che voleva cambiare i Pokémon

Quando un prodotto viene sviluppato in un luogo e viene poi pubblicato nel resto del mondo, alle volte va incontro a delle piccolo modifiche che aiutino il pubblico locale ad apprezzarlo di più. Kirby, ad esempio, nella versione USA è sempre un po' arrabbiato sulle copertine, mentre in Giappone è molto più carino e allegro. Crash Bandicoot cambiò significativamente look sulla copertina nipponica. Pikachu , invece, nella versione USA avrebbe dovuto avere " un grosso seno ".

Le parole del CEO di The Pokémon Company sul redesign dei Pokémon

In una vecchia intervista di Nintendo all'epoca del lancio di Pokémon Oro e Argento recuperata da Game*Spark e tradotta dal giapponese all'inglese da Automaton, il CEO di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara spiega la questione.

Tsunekazu Ishihara e Pikachu (senza seno)

"Quando ho mostrato [a Nintendo of America] i Pokémon per la prima volta, mi hanno detto che erano troppo carini. Lo staff di Nintendo of America ha quindi suggerito i propri design per i personaggi: non mostrerò quelle illustrazioni a nessuno fintanto che sarò in vita".

"Sembravano un po' come i personaggi del musical Cats. Quindi, per esempio, Pikachu sarebbe stato cambiato in un personaggio in stile gatto soriano con un grosso seno". Gli è quindi stato chiesto se sarebbe stato qualcosa di simile ai cosplay di Pikachu realizzati dalle donne alle convention e la risposta è stata: "Mi hanno presentato quel tipo di design. Credo che fosse interessante, nel senso che è bello apprezzare così grandi differenze culturali. Eppure non volevo competere nel mercato estero con quel tipo di prodotto".

