Microsoft supera i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione: vola in borsa grazie al cloud e all'IA

Paragone con lo scorso anno e segmento Cloud

Nel trimestre corrispondente dello scorso anno, l'utile era di 2,95 dollari per azione su 64,72 miliardi di fatturato. Il segmento Intelligent Cloud, che comprende la piattaforma Azure, ha registrato ricavi per 29,8 miliardi di dollari, superando le attese di 29,09 miliardi. Azure ha superato i 75 miliardi di dollari annuali, con una crescita del 34%.

Tuttavia, Microsoft segnala che la domanda di servizi cloud continua a superare la capacità disponibile. Il CEO Satya Nadella ha commentato: "Cloud e intelligenza artificiale sono la forza trainante della trasformazione in ogni settore. Stiamo innovando in tutto lo stack tecnologico per aiutare i clienti a crescere in questa nuova era."