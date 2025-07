Microsoft: il 38% delle persone non riesce a distinguere immagini IA da foto reali

Un nuovo studio condotto da Microsoft AI for Good ha rivelato quanto sia difficile per le persone distinguere tra immagini reali e quelle generate da intelligenza artificiale. Lo studio ha coinvolto oltre 12.500 partecipanti in tutto il mondo, che hanno valutato più di 287.000 immagini. Il risultato? Un tasso di successo del solo 62% nel riconoscere le immagini false, appena sopra il caso.

I partecipanti si sono dimostrati più bravi a individuare i ritratti umani generati dall'AI, ma la loro accuratezza è crollata al 59-61% con paesaggi naturali e urbani, dove le differenze tra realtà e finzione diventano sottilissime. Le immagini mostrate erano simili a quelle che si potrebbero incontrare comunemente online, evitando casi estremi o chiaramente alterati.