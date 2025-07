Xbox Game Pass Core costa ancora meno se usate lo sconto di Instant Gaming: gioco online e un catalogo incluso

Per giocare online su console si deve pagare ma oramai i servizi in abbonamento offrono anche molto di più: lo stesso è per Xbox Game Pass Core, ovvero il livello di abbonamento meno costo delle console di Microsoft. Il servizio, però, costa ancora meno se lo comprate in sconto, ad esempio tramite Instant Gaming. Potete infatti trovare i codici per la versione da 6 mesi e 12 mesi a un prezzo vantaggioso. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il codice per Game Pass Core è valido unicamente per gli account europei, quindi anche per quelli italiani. Funziona su Xbox One e Xbox Series X | S.