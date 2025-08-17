0

Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Nintendo cala di prezzo, versione Switch 2 in offerta

Spesso Nintendo è molto restia nel far calare di prezzo le proprie esclusive ma oggi, è disponibile uno sconto allettante su Donkey Kong Bananza.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/08/2025
Su AliExpress in occasione della nuova tornata di offerte, sconti e coupon, sarà disponibile da domani una promozione molto allettante e interessante sulla nuovissima esclusiva Nintendo. Si tratta di Donkey Kong Bananza che viene messa in promo grazie alla presenza di un codice sconto dedicato. Infatti, utilizzando il coupon "MULTI10" (oppure, in alternativa, ITBTS10) sarà possibile beneficiare di una decurtazione del prezzo totale di 10€ per un costo finale d'acquisto di 63,23€. Tramite questo link è possibile accedere alla pagina del prodotto.

Donkey Kong Bananza è, come abbiamo detto, l'ultima esclusiva Switch 2 rilasciata sul mercato e che beneficia, ovviamente, del maggiore supporto hardware della console.

Donkey Kong Bananza: i dettagli

Donkey Kong Bananza è un videogioco d'avventura e platform in 3D con elementi open world e livelli in stile sandbox. Il giocatore veste i panni di Donkey Kong, affiancato da Pauline, impegnati a recuperare le Gemme di Banandium, diamanti dorati a forma di banana, rubate dalla misteriosa Void Company.

La trama inizia su Lingottisola, dove una corsa all'oro porta alla scoperta delle gemme; la compagnia mineraria fa sprofondare l'isola e fugge verso il centro della Terra per esaudire i propri desideri. DK, con l'aiuto di un gruppo di scimmie minatrici, dovrà fermarli, distruggendo e ricostruendo ambienti a piacimento per esplorare liberamente biomi sotterranei a tema lava, ghiaccio e tropici, collezionando gemme e sventando i piani nemici. Per ulteriori dettagli, ecco la nostra recensione del gioco.

#Sconti
