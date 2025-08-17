Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Nintendo cala di prezzo, versione Switch 2 in offerta

Su AliExpress in occasione della nuova tornata di offerte, sconti e coupon, sarà disponibile da domani una promozione molto allettante e interessante sulla nuovissima esclusiva Nintendo. Si tratta di Donkey Kong Bananza che viene messa in promo grazie alla presenza di un codice sconto dedicato. Infatti, utilizzando il coupon "MULTI10" (oppure, in alternativa, ITBTS10) sarà possibile beneficiare di una decurtazione del prezzo totale di 10€ per un costo finale d'acquisto di 63,23€. Tramite questo link è possibile accedere alla pagina del prodotto.

Donkey Kong Bananza è, come abbiamo detto, l'ultima esclusiva Switch 2 rilasciata sul mercato e che beneficia, ovviamente, del maggiore supporto hardware della console.