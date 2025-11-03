0

Sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto di Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Nintendo è ad un super prezzo

Tramite l'applicazione di un coupon sconto dedicato sarà possibile risparmiare sull'acquisto dell'esclusiva targata Nintendo: Donkey Kong Bananza.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/11/2025
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una possibilità interessante per chiunque sia alla ricerca di uno sconto sull'esclusiva Nintendo: Donkey Kong Bananza. Tramite l'applicazione del coupon MULTIPLAY 7 (o, in alternativa, ITCD07) sarà possibile risparmiare 7€ sull'acquisto del gioco andandolo così a pagare 56,32€. Si tratta di un ottimo prezzo e puoi accedere all'offerta tramite questo link.

Donkey Kong Bananza segna il ritorno trionfale del leggendario re della giungla. Con un design completamente rinnovato e uno stile grafico ricco di dettagli, Donkey Kong è pronto per una delle sue imprese più spettacolari di sempre.

Ulteriori dettagli sul gioco

In questa nuova avventura, DK deve recuperare il suo tesoro più prezioso: le meravigliose banane rubate da misteriosi nemici. Per riuscirci, dovrà spaccare, sfondare e scalare ogni ostacolo che gli si para davanti, usando la sua forza travolgente per aprirsi la strada attraverso foreste, montagne e antiche rovine.

La grande novità di Donkey Kong Bananza è la possibilità di distruggere l'ambiente circostante: più cose DK demolisce con i suoi possenti pugni, più segreti e nuove aree del mondo riuscirà a scoprire. A rendere l'avventura ancora più emozionante, Donkey Kong farà squadra con una nuova amica, una compagna inedito che lo aiuterà a superare sfide e boss epici. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

