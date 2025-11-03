Harry Potter potrebbe presto invadere Fortnite attraverso una nuova collaborazione in arrivo

Una delle prossime collaborazioni di Fortnite potrebbe riguardare Harry Potter, in base ad alcune indiscrezioni emerse di recente che vorrebbero il nuovo cross-over in arrivo all'interno del Capitolo 7 del celebre sparatutto di Epic Games.
In effetti, tra i vari mondi celebri che hanno visto un incrocio con Fortnite, il Wizarding World di Harry Potter potrebbe calzare a pennello con il metaverso del franchise Epic Games, sebbene resti da capire di preciso come questo possa avvenire.
Solitamente, queste collaborazioni emergono quando ci sono novità in arrivo che riguardano il mondo preso in considerazione, e vista la lavorazione della nuova serie TV su Harry Potter questa potrebbe essere l'occasione per il lancio di un cross-over del genere.
Un'aggiunta in periodo natalizio?
L'account FortniteLeaks, considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda leak e indiscrezioni sul gioco, riporta che Fortnite x Harry Potter sarebbe previsto nel corso del Capitolo 7 del gioco, dunque nel prossimo periodo.
Fortnite X Harry Potter (via: @PoketOfficial and the FNLeaks server)
byu/ShogunFab inFortniteLeaks
Considerando che il Capitolo 7 dovrebbe arrivare a dicembre, il lancio della collaborazione potrebbe essere piuttosto vicino e potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, sebbene possa facilmente trovare spazio anche all'inizio del 2026.
A questo punto resta da capire in cosa consista precisamente questo cross-over, anche se possiamo probabilmente aspettarci skin e oggetti legati ai personaggi, ambientazioni e situazioni della serie creata da J.K. Rowling, forse all'interno di un Battle Pass specificamente dedicato.
Di recente abbiamo visto arrivare anche i Simpson nel gioco di Epic Games, mentre per il prossimo futuro tra le collaborazioni potrebbe essercene una anche con South Park.