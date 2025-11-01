I Simpson arrivano in Fortnite, e il trailer ricrea l'iconica sigla

I Simpson sono arrivati in Fortnite: come annunciato nei giorni scorsi, lo speciale crossover è disponibile da oggi, e il trailer che ne segna il debutto ricrea l'iconica sigla della serie animata... pur con qualche differenza.
L'evento ci catapulta all'interno dell'isola di Springfield, un'arena per ottanta giocatori che promette di consegnarci un mix esplosivo di azione, comicità e umorismo in stile Simpson, il tutto da un'idea degli autori stessi del celebre show.
Lo scenario include tutti i luoghi caratteristici dei Simpson, dalla centrale nucleare di Mr. Burns al Krusty Burger, dalla scuola elementare alla taverna di Boe, ricreati in maniera fedele e con grande attenzione anche ai dettagli.
C'è tuttavia qualcosa di diverso dal solito: le strade sono piene di cloni impazziti, che stanno mettendo la città a ferro e fuoco, mentre dal cielo piovono giambelle giganti. Per fortuna Homer è pronto a guidare la resistenza, come si vede già nel trailer.
Un'altra collaborazione importante
Anticipata da alcuni leak settimane fa, la collaborazione tra Fortnite e i Simpson non che l'ultima di un'ormai lunghissima serie di crossover che Epic Games ha organizzato al fine di mantenere vivo l'interesse dei numerosi giocatori del suo battle royale.
In questo caso si prospetta una stagione completamente fuori di testa, in particolare grazie alle nuove armi a tema disponibili nella sezione Delulu, capaci di trasformare ogni scontro in una buffa parodia: dalla Ciambella Esplosiva al Lancio della Duff Beer, passando per le trappole ispirate agli scherzi di Bart e alle invenzioni del Professor Frink.
C'è qualcosa che potrebbe rendere questo crossover ancora più godibile? Sì, una serie di corti animati esclusivi dei Simpson che andranno a svelare i retroscena dell'arrivo di Springfield nel battle royale di Epic Games.