I Simpson arrivano in Fortnite, e il trailer ricrea l'iconica sigla

I Simpson sono arrivati in Fortnite: come annunciato nei giorni scorsi, lo speciale crossover è disponibile da oggi, e il trailer che ne segna il debutto ricrea l'iconica sigla della serie animata... pur con qualche differenza.

L'evento ci catapulta all'interno dell'isola di Springfield, un'arena per ottanta giocatori che promette di consegnarci un mix esplosivo di azione, comicità e umorismo in stile Simpson, il tutto da un'idea degli autori stessi del celebre show.

Lo scenario include tutti i luoghi caratteristici dei Simpson, dalla centrale nucleare di Mr. Burns al Krusty Burger, dalla scuola elementare alla taverna di Boe, ricreati in maniera fedele e con grande attenzione anche ai dettagli.

C'è tuttavia qualcosa di diverso dal solito: le strade sono piene di cloni impazziti, che stanno mettendo la città a ferro e fuoco, mentre dal cielo piovono giambelle giganti. Per fortuna Homer è pronto a guidare la resistenza, come si vede già nel trailer.