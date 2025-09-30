Un poster svela l'arrivo del secondo film dei Simpsons

Il 23 luglio 2027 potremo vedere al cinema il secondo film dei Simpsons . L'annuncio è stato dato con un poster pubblicato online, in cui possiamo vedere la mano, si presume di Homer, che tiene in mano una ciambella con sopra scritti dei 2. Anche lo slogan non lascia spazio a dubbi: "Homer's coming back for seconds", che possiamo tradurre con "Homer torna a prendersi la seconda porzione", considerando l'immagine di cui sopra. Per il resto, nell'immagine possiamo vedere la data della prima cinematografica e poco altro.

Il primo film

Il primo film dei Simpsons risale al 2007. Si chiamava, semplicemente, I Simpson - Il film e vedeva David Silverman alla regia. Incassò circa 536 milioni di dollari in tutto il mondo e fu considerato un grande successo.

Il poster con l'annuncio del secondo film dei Simpsons

Certo, all'epoca la serie animata di Matt Groening, che aveva già più di qualche anno sulle spalle, era molto diversa da quella attuale. Difficile dire come sarà il nuovo film, quindi.

La storia del primo film inizia con Homer che adotta un maialino domestico e, per varie vicissitudini, causa l'inquinamento della fornatura idrica di Springfield. Questo incidente fa sì che l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente decida di mettere sotto quarantena la città: Springfield viene sigillata dentro un enorme cupola di contenimento. Da lì, la famiglia Simpson diventa bersaglio della rabbia della comunità, viene separata, e Homer finisce per doversi imbarcare in un'impresa per salvare non solo sé stesso e la sua famiglia, ma anche la città intera.