Il director del remake di Final Fantasy VII vuole che il terzo capitolo sia ricordato a lungo

Per accompagnare i vari annunci, l'editore giapponese ha pubblicato un'intervista al director del progetto, Naoki Hamaguchi, per spiegare nuovamente il perché Final Fantasy VII sia diventato una trilogia. Inoltre, il nostro ha avuto modo di accennare anche al terzo capitolo, ancora inedito, affermando che spera lasci un ricordo duraturo nei giochi.

Final Fantasy VII Remake Intergrade uscirà per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S il 22 gennaio 2026. Square Enix ha anche annunciato l'arrivo sulle due piattaforme di Final Fantasy VII Rebirth , il secondo capitolo della trilogia remake dello storico gioco di ruolo giapponese.

Un capitolo ambizioso

Alla domanda: "Avete deciso di realizzare una trilogia di giochi di ruolo per questo progetto di remake. Perché avete scelto questo approccio?" Hamaguchi è tornato a spiegare: "Il Final Fantasy VII originale era incredibilmente ambizioso: dalla trama, al modo in cui venivano rappresentati i personaggi, fino all'ampiezza del suo mondo. Nel momento in cui abbiamo deciso di rifarlo con le tecnologie e le potenzialità visive moderne, abbiamo ritenuto che, per rendere giustizia a un gioco così monumentale, fosse necessario suddividere la storia in tre segmenti tematici in linea con la narrazione."

Cloud in Final Fantasy VII Rebirth

"La strutturazione in una trilogia si è rivelata perfetta perché ci ha permesso di rappresentare in maniera adeguata la crescita di Cloud e dei suoi alleati, lo sviluppo delle loro relazioni e i drammi che si trovano ad affrontare."

Quindi Hamaguchi ha spiegato a grandi linee la visione dei tre capitoli: "Il primo capitolo della trilogia, Final Fantasy VII Remake Intergrade, si svolge a Midgar, un ambiente chiuso. Introduce il protagonista, Cloud, i suoi compagni e l'inizio del loro viaggio."

"Il secondo gioco, Final Fantasy VII Rebirth, amplia enormemente il mondo di gioco e si concentra sulle relazioni tra Cloud e gli altri personaggi. Questi legami si approfondiscono man mano che i sentimenti si scontrano e si intrecciano."

"Per la terza e ultima parte, attualmente in sviluppo, stiamo lavorando per unire tutte le storie raccontate finora in un finale epico, destinato a lasciare un ricordo duraturo nei giocatori!"

Sarà così? Lo scopriremo quando potremo finalmente giocarci.