Final Fantasy VII Rebirth uscirà anche su Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2

Square Enix ha annunciato che pubblicherà Final Fantasy VII Rebirth per Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2, oltre sul Microsoft Store per PC. L'annuncio è stato dato lo stesso giorno di quello dell'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII Rebirth è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024, seguito dalla versione per PC tramite Steam ed Epic Games Store il 23 gennaio 2025.

Anche il terzo e ultimo gioco della trilogia Remake, che non ha ancora un titolo, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, con l'editore giapponese che vuole cambiare completamente approccio rispetto ai capitoli precedenti (concessi in esclusiva temporale a PlayStation).