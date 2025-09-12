Final Fantasy VII Rebirth uscirà anche su Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2

Square Enix ha annunciato che pubblicherà Final Fantasy VII Rebirth per Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2, oltre sul Microsoft Store per PC. L'annuncio è stato dato lo stesso giorno di quello dell'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2.
Final Fantasy VII Rebirth è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024, seguito dalla versione per PC tramite Steam ed Epic Games Store il 23 gennaio 2025.
Anche il terzo e ultimo gioco della trilogia Remake, che non ha ancora un titolo, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, con l'editore giapponese che vuole cambiare completamente approccio rispetto ai capitoli precedenti (concessi in esclusiva temporale a PlayStation).
Da Midgar a...
Final Fantasy VII Rebirth parte dalla fine del capitolo precedente per raccontare le vicende che conducono fino a un momento chiave della storia, che se avete giocato l'originale dovreste ricordare più che bene.
A differenza di Remake Intergrade, è strutturato in grandi aree aperte piene di attività tipiche degli open world moderni, tra cacce, fetch quest e altro, il tutto necessario per potenziare il party in vista degli scontri più duri.
Nonostante sia stato acclamato per le sue qualità, pare aver prodotto delle vendite sotto le aspettative per Square Enix. Non è stato un flop completo, ma evidentemente si pensava potesse andare molto meglio.
Aggiornamento del 12/09/25, ore 19:00 - Per errore avevamo riportato l'annuncio della data d'uscita. Abbiamo corretto specificando che si tratta solo dell'annuncio della conversione per i nuovi sistemi.