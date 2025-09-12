Ecco la data di uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S

Durante il Nintendo Direct di oggi è stata annunciata la data di uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S: il gioco sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2026, dunque all'inizio del prossimo anno.

Come sappiamo, l'edizione Intergrade è la remaster dell'originale Final Fantasy 7 Remake, migliorata sul piano tecnico e arricchita con l'aggiunta di un'espansione inedita, che va a rendere ancora più corposa l'esperienza e segna il ritorno di un personaggio particolarmente amato.

Al comando dell'abile mercenario Cloud Strife, nella campagna di Final Fantasy 7 Remake Intergrade ci troveremo a supportare le azioni di un gruppo di ecoterroristi determinati a colpire la spietata megacorporazione Shinra attraverso l'organizzazione di un vero e proprio attentato.

Per quanto riguarda invece l'espansione, come detto segna il ritorno di un personaggio molto amato, Yuffie, raccontando delle sue peripezie prima degli eventi che l'hanno vista prendere parte alla storia principale di Final Fantasy VII.