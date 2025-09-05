La data dell'annuncio di Final Fantasy 7 Parte 3 è stata decisa, lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 procede bene

Tetsuya Nomura ha condiviso buone notizie per i fan in trepidante attesa di Final Fantasy 7 Parte 3 e Kingdom Hearts 4 . Secondo quanto dichiarato, lo sviluppo di entrambi sta procedendo bene e secondo i piani.

Il capitolo finale dei remake di Final Fantasy 7 uscirà nel 2027?

Le dichiarazioni sono arrivate durante una diretta ufficiale di Square Enix dedicata al secondo anniversario di Final Fantasy 7 Ever Crisis. Secondo la traduzione condivisa da Genki, Nomura ha affermato:

"Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake Parte 3 sta procedendo molto bene. Il momento dell'annuncio è già stato deciso e rispetteremo quella tabella di marcia, quindi potete stare tranquilli. Anche Kingdom Hearts 4 sta facendo progressi senza intoppi e secondo i tempi previsti."

La "tabella di marcia" citata da Nomura potrebbe riferirsi alle tempistiche anticipate da Yoshinori Kitase nel libro Ultimania di Final Fantasy 7 Rebirth. Il producer aveva rivelato che lo sviluppo della seconda parte era durato circa tre anni, e si aspetta che anche la terza richieda un periodo simile, lasciando intendere un possibile lancio nel corso del 2027. Per avere conferme, però, bisognerà attendere.

Quanto a Kingdom Hearts 4, il gioco è stato annunciato nel 2022 e non ha ancora una data di uscita, nemmeno indicativa. Tuttavia, a maggio sono state pubblicate nuove immagini, comprese alcune sequenze di gameplay, e le recenti dichiarazioni di Nomura lasciano ben sperare: i fan potrebbero non dover attendere troppo a lungo per ricevere ulteriori aggiornamenti.