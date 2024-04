Final Fantasy 7 Parte 3: possibile anno di uscita suggerito dal director Kitase

Final Fantasy 7 Parte 3, o qualuque sarà il nome della terza e ultima parte della trilogia di remake, potrebbe arrivare nei negozi già nel 2027, perlomeno stando alle dichiarazioni di Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase incluse all'interno del libro Ultimania di Final Fantasy 7 Rebirth recentemente pubblicato in Giappone, riassunte da Aitai Kimochi su X.

Considerando i tempi di sviluppo medi dei giochi tripla A odierni, tre anni di attesa potrebbero sembrare pochi, ed effettivamente lo sono, ma a ben vedere sono in linea con le tempistiche tra l'uscita di Final Fantasy 7 Remake (aprile 2020) e Rebirth (febbraio 2024), ovvero poco meno di quattro anni.

Ciò è confermato anche dal director Kitase, che ha svelato che in realtà lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth è durato solo tre anni, in quanto un anno è stato speso solo per la creazione del DLC con protagonista Yuffie, e spera che il team riesca a bissare questo risultato anche per la Parte 3. Da qui il 2027 come possibile anno di uscita, chiaramente salvo imprevisti.