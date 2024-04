Sea of Thieves: la beta su PS5 è iniziata e registra già una grande quantità di giocatori

Evidentemente si tratta di un titolo alquanto atteso dagli utenti PS5, considerando che Rare ha riferito di aver registrato subito un notevole traffico sui server , con una grande quantità di giocatori intenzionati ad entrare che ha generato tempi di attesa più lunghi del previsto per l'accesso.

Come riferito in precedenza , le date della beta di Sea of Thieves su PS5 sono dal 12 al 15 aprile , mentre l'uscita della versione definitiva è prevista per il 30 aprile 2024 sulla console Sony, dove il titolo arriva forte di tutti i contenuti usciti finora e un lavoro di adattamento fatto con notevole cura da parte di Rare.

Come da programma, la beta di Sea of Thieves su PS5 è iniziata oggi e andrà avanti fino al 15 aprile, registrando già una grande quantità di giocatori che stanno entrando nel mondo di gioco, cosa che ha generato subito qualche coda per l'accesso.

Sea of Thieves si apre a una nuova comunità di pirati

Anche i contenuti di Monkey Island saranno subito disponibili in Sea of Thieves su PS5

La beta di Sea of Thieves consente di provare vari contenuti del gioco su PS5, con tutti i progressi fatti in questi giorni fino al 15 aprile che verranno poi trasferiti direttamente all'interno della versione definitiva, nel caso si proceda all'acquisto.

Oltre a questo, chi partecipa alla beta otterrà alcune ricompense in termini di elementi cosmetici e valuta in-game, come parte degli elementi previsti per la Stagione 11, oltre a 10 livelli di fama che si applicano alla progressione personale del giocatore, verso la Stagione 12.

L'Emporio non sarà accessibile durante la beta e i trofei non si possono sbloccare, ma la progressione per questi viene comunque tracciata durante la fase di prova e viene trasferita direttamente nel gioco completo.

A quanto pare, Sea of Thieves su PS5 è un "test fondamentale" per portare altri giochi Xbox sulla console, dunque sarà importante vedere come andrà il titolo sul mercato.