Pokémon Scarlatto e Violetto: uomo arrestato in Giappone per aver modificato e venduto salvataggi

Il lungo braccio della legge (di Nintendo) colpisce ancora in Giappone, con la Polizia che ha recentemente arrestato un uomo di 36 anni, nell'area di Tokyo, per aver modificato e venduto salvataggi di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Secondo l'accusa, l'uomo in questione effettuava operazioni di tampering di Pokémon Scarlatto e Violetto modificando i salvataggi in modo da poter sbloccare dei Pokémon rari, e vendeva tali salvataggi modificati al pubblico, attraverso un sito che funzionava da marketplace per questo tipo di operazioni.

In particolare, tra dicembre 2022 e marzo 2023, il soggetto in questione avrebbe venduto vari salvataggi modificati, in base alle richieste dei clienti, con prezzi fino a 13.000 yen (circa 84 dollari), oppure altre soluzioni custom per prezzi variabili.