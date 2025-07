HyperOS 3: ecco tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento

HyperOS 3 non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria evoluzione del sistema operativo. Basato su Android 16, introduce un linguaggio di design ispirato al concetto di Liquid Glass , con interfaccia più fluida, animazioni naturali e una navigazione più intuitiva.

Con l'arrivo di Android 16, Xiaomi si prepara a lanciare HyperOS 3 , un aggiornamento che segna un punto di svolta nell'esperienza software dei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO . Il rollout è già iniziato in alcune regioni e si concluderà entro fine luglio 2025, coprendo quasi tutta la lineup entro l'autunno.

Anche il gaming viene ottimizzato , grazie alla nuova versione di Game Turbo e, infine, HyperOS 3 promette un'esperienza unificata tra smartphone e tablet . Per verificare la disponibilità dell'aggiornamento, è sufficiente andare in Impostazioni > Aggiornamenti software.

Tra le novità principali che veranno introdotte con HyperOS 3 segnaliamo, sicuramente, una miglioramento delle prestazioni , con tempi di caricamento ridotti e multitasking più efficiente. Seguono, poi, delle funzioni IA avanzate , che personalizzano l'esperienza in base alle abitudini dell'utente.

La lista dei dispositivi compatibili

La lista dei dispositivi compatibili è ampia. Per quanto riguarda "Xiaomi" i device che verranno aggiornati coinvolgono tutte le serie dalla 15 alla 12 (escluso 12X). Per quanto concerne, invece, Redmi: riceveranno HyperOS 3 le serie Note 12-14, la gamma K60-K80, oltre a molti modelli di fascia base come Redmi 12, 13, A3 Pro, A5, 14C, e vari tablet della linea Pad.

Xiaomi 15

Sul fronte POCO, invece: l'update arriverà su POCO F5-F7 Ultra, X6, X7 e X7 Pro, e i modelli M6, M7, C65, C85. Infine, per i Pieghvoli e i tablet Xiaomi saranno protagonisti: MIX Flip, MIX Fold 2-4, Xiaomi Pad 6 e 7 in tutte le varianti. Staremo a vedere se questo nuovo HyperOS 3 verrà apprezzato dagli utenti e quali saranno le feaure più interessanti.