Lo studio di Hytale sta provando a ricomprare la proprietà intellettuale da Riot Games

Ieri ha twittato un'emoji di una faccina sorridente con gli occhiali da sole in risposta al suo vecchio post "nessun rischio, nessuna storia". Questo ha mandato i fan in delirio nel tentativo di decifrare cosa significasse, ma lui dice che per un po' non dirà altro.

Hytale era in sviluppo da più di dieci anni quando Riot Games ha deciso di cancellarlo a inizio 2025 . In molti non l'hanno presa bene, in particolare Simon Collins-Laflamme, uno dei fondatori di Hypixel, che sta tentando di riacquistare la proprietà intellettuale , per concludere i lavori.

Le mosse del fondatore

"Non dirò molto perché potrebbe potenzialmente danneggiare il processo! Condividerò i dettagli non appena potrò", ha spiegato Collins-Laflamme a un fan desideroso di aggiornamenti. "Per ora, potete decifrare emoji e meme." Questo messaggio era, ovviamente, concluso con una faccina sorridente con gli occhiali da sole. Ha anche pubblicato l'immagine di un personaggio dei cartoni animati a cui viene iniettata una dose di speranza.

"Questo messaggio da solo ci ha appena detto quello che volevamo sentire, andiamo ragazzi. Siamo tornati alla grande", scrive un utente speranzoso sul ritorno di Hytale su Reddit. "Non credo che abbia già concluso del tutto. Acquistare un'IP da una grande società non può essere così veloce e facile, ma sono abbastanza sicuro che abbia appena compiuto un primo grande passo in quella direzione, quindi è decisamente una notizia fantastica", suggerisce un altro.

Collins-Laflamme potrebbe essere attualmente in fase di negoziazione o stare cercando di contattare Riot e non vuole che trapeli troppo per non compromettere il processo. Se dovesse riuscire, però, ha detto che: "La modalità sopravvivenza e/o creativa verrebbero rilasciate per prime, solo per far uscire Hytale il prima possibile. I minigiochi richiedono un po' di lavoro sull'infrastruttura hardware, quindi ci vorrebbe un po' di tempo. Non voglio far aspettare la gente, devo spezzare la maledizione del rinvio. Più avanti la modalità Avventura (storia), questa avrebbe un ciclo di 'sopravvivenza' più completo con più contenuti."

Probabilmente il lancio a rate diverrebbe necessario per non far lievitare ulteriormente i costi di sviluppo e iniziare a monetizzare sul progetto.