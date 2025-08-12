Il capo del team di Hytale, il simil-Minecraft da 55 milioni di views, ha fatto l'offerta finale per salvarlo

Il fondatore di Hypixel Studios - Simon Collins-Laflamme - ovvero il team che stava lavorando al simil-Minecraft "Hytale" cancellato da Riot Games ha dichiarato di aver fatto la sua "contro offerta finale" all'editore per poter ricomprare il videogioco e continuare così lo sviluppo.
Ricordiamo che il tutto è iniziato a giugno, quando Riot Games ha annunciato che Hypixel Studios sarebbe stato chiuso e che Hytale sarebbe stato cancellato. Poco dopo, però, Collins-Laflamme è intervenuto affermando che era disposto a mettere 25 milioni di dollari sul piatto per salvare il videogioco, prima di confermare che stava veramente contattando Riot Games per risolvere la questione.
Le ultime novità sul "salvataggio" di Hytale
Nel corso delle settimane Collins-Laflamme ha dato alcuni aggiornamenti sulla questione e oggi ne è arrivato uno nuovo: "Ho appena fatto la mia contro offerta finale, l'unica possibilità di rivedere Hytale. Metto tutto quello che ho. Questa è la scelta giusta. Andiamo cazzo."
Continua in un secondo tweet affermando: "L'offerta è 10 volte il reale valore di mercato di Hytale. Loro non hanno un team, non hanno nessuno che possa nemmeno avviare o compilare il gioco, oramai, io ho assunto la maggior parte delle persone che possono farlo e che continueranno a farlo nei prossimi giorni. Hytale è per i giocatori, creato da giocatori".
Successivamente ha aggiunto anche altri dettagli, affermando che sta parlando con Riot da "alcune settimane" e che ora come ora si sente "ottimista", affermando: "Penso che la mia offerta sia pure troppo, quindi qualsiasi cosa accade sarò più tranquillo oppure eccitato. Ottimista è la parola giusta".
Ora non ci resta che attendere e vedere se Riot Games venderà davvero Hytale a Collins-Laflamme. Ricordiamo che il gioco aveva raggiunto 55 milioni di views all'epoca dell'annuncio.