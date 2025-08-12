Il capo del team di Hytale, il simil-Minecraft da 55 milioni di views, ha fatto l'offerta finale per salvarlo

Ricordiamo che il tutto è iniziato a giugno, quando Riot Games ha annunciato che Hypixel Studios sarebbe stato chiuso e che Hytale sarebbe stato cancellato. Poco dopo, però, Collins-Laflamme è intervenuto affermando che era disposto a mettere 25 milioni di dollari sul piatto per salvare il videogioco, prima di confermare che stava veramente contattando Riot Games per risolvere la questione.

Il fondatore di Hypixel Studios - Simon Collins-Laflamme - ovvero il team che stava lavorando al simil-Minecraft "Hytale" cancellato da Riot Games ha dichiarato di aver fatto la sua " contro offerta finale " all'editore per poter ricomprare il videogioco e continuare così lo sviluppo.

Le ultime novità sul "salvataggio" di Hytale

Nel corso delle settimane Collins-Laflamme ha dato alcuni aggiornamenti sulla questione e oggi ne è arrivato uno nuovo: "Ho appena fatto la mia contro offerta finale, l'unica possibilità di rivedere Hytale. Metto tutto quello che ho. Questa è la scelta giusta. Andiamo cazzo."

Continua in un secondo tweet affermando: "L'offerta è 10 volte il reale valore di mercato di Hytale. Loro non hanno un team, non hanno nessuno che possa nemmeno avviare o compilare il gioco, oramai, io ho assunto la maggior parte delle persone che possono farlo e che continueranno a farlo nei prossimi giorni. Hytale è per i giocatori, creato da giocatori".

Successivamente ha aggiunto anche altri dettagli, affermando che sta parlando con Riot da "alcune settimane" e che ora come ora si sente "ottimista", affermando: "Penso che la mia offerta sia pure troppo, quindi qualsiasi cosa accade sarò più tranquillo oppure eccitato. Ottimista è la parola giusta".

Ora non ci resta che attendere e vedere se Riot Games venderà davvero Hytale a Collins-Laflamme. Ricordiamo che il gioco aveva raggiunto 55 milioni di views all'epoca dell'annuncio.