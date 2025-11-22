Perché il prezzo di Hytale è così basso? Il co-fondatore spiega i motivi

Certo, ci sono anche versioni più costose, con la più corposa che arriva a 69,99 dollari, ma si tratta di extra per i super appassionati che vogliono supportare il team e ottenere qualche elemento estetico aggiuntivo. L'edizione più gettonata sarà probabilmente quella col prezzo più basso e viene quindi naturale chiedersi perché mai il team abbia optato per una cifra del genere , considerando quanto rumore ha fatto il gioco e il livello di interesse suscitato.

Hytale , il gioco simil-Minecraft che è da poco ritornato dai morti, è stato ripresentato dal team, Hypixel, e i primi dettagli sull'opera sono stati condivisi. Una delle informazioni più importanti per ora nota è il prezzo: la versione base costa solo 19,99 dollari (per ora non sono stati comunicati i prezzi in altre valute, ma supponiamo che saranno 20€ o simili).

Le parole del co-fondatore di Hypixel sul prezzo di Hytale

Il co-fondatore di Hypixel, Simon Collins-Laflamme, ha parlato della cosa tramite il proprio profilo social su Twitter e ha spiegato che stanno optando per un prezzo "il più aggressivamente basso possibile".

Collins-Laflamme ricorda prima di tutto che ha investito personalmente soldi per riprendere il controllo di Hytale e continuare lo sviluppo: "Sto correndo un rischio personale considerevole dopo aver ricomprato il gioco e averlo preparato per l'accesso anticipato per un team ora composto da 50 talentuosi individui. Ho detto che avrei scommesso tutto e lo sto facendo."

Poi spiega perché è stato deciso di optare un prezzo così basso: "Il gioco è incompleto e viene eseguito in una versione vecchia di quattro anni. Chiedere più soldi di così non mi sembrava giusto. Non penso che il gioco sia buono, al momento. Il mio team e io daremo il massimo per renderlo buono e poi ottimo. Gli obiettivi sono chiari e i progressi rapidi".

Inoltre, ha aggiunto che vuole attrarre più giocatori possibili, anche durante un periodo complesso a livello economico. Si tratta di una precisa strategia e dovremo vedere se pagherà, letteralmente. Nel frattempo, ricordiamo che la data di uscita non è nota, ma sappiamo già quando sarà svelata.