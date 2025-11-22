Fallout 4 Anniversary Edition si aggiorna per risolvere vari problemi, tra crash e prestazioni

A ottobre Bethesda ha annunciato la Fallout 4 Anniversary Edition, una classica versione aggiornata del gioco di ruolo che è stato pubblicato dieci anni fa. Purtroppo questa edizione si è rivelata piena di bug e altri problemi che hanno causato una forte reazione da parte del pubblico.

Ovviamente Bethesda si è subito messa al lavoro per sistemare i problemi e ora è arrivato l'aggiornamento principale di novembre, che sarà seguito da un nuovo update per il mese di dicembre.

La patch note ufficiale è stata condivisa da Bethesda e ci permette di vedere quali sono le novità principali in termini di correzioni e miglioramenti. Inoltre, la compagnia ringrazia i giocatori per "la continua comunicazione sull'esperienza avuta con Fallout 4".