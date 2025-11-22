Fallout 4 Anniversary Edition si aggiorna per risolvere vari problemi, tra crash e prestazioni

A ottobre Bethesda ha annunciato la Fallout 4 Anniversary Edition, una classica versione aggiornata del gioco di ruolo che è stato pubblicato dieci anni fa. Purtroppo questa edizione si è rivelata piena di bug e altri problemi che hanno causato una forte reazione da parte del pubblico.
Ovviamente Bethesda si è subito messa al lavoro per sistemare i problemi e ora è arrivato l'aggiornamento principale di novembre, che sarà seguito da un nuovo update per il mese di dicembre.
La patch note ufficiale è stata condivisa da Bethesda e ci permette di vedere quali sono le novità principali in termini di correzioni e miglioramenti. Inoltre, la compagnia ringrazia i giocatori per "la continua comunicazione sull'esperienza avuta con Fallout 4".
Le correzioni per Fallout 4 Anniversary Edition
Per iniziare, ci sono una serie di correzioni per i crash e per il miglioramento della stabilità del videogioco. Sono stati eliminati problemi in tal senso legati alle Creazioni, nell'uso del Pip-Boy e durante l'acquisto di crediti su PC.
Ci sono degli aggiustamenti per quanto riguarda il sistema di salvataggio e caricamento, visto che in alcuni casi i salvataggi non funzionavano nel modo corretto o causavano problemi con la modalità Creation Club. Le Creazioni sono un grosso problema di Fallout 4 Anniversary Edition, infatti, visto che anche l'interfaccia utente e i menù creavano errori e blocchi del gioco. Persino le prestazioni erano colpite ma ora la situazione dovrebbe essere migliore.
A breve arriveranno anche varie Creazioni gratuite, iniziando con The Varmint Rifle. Per quanto riguarda l'espansione dello spazio per le mod nella versione console di Fallout 4, il team dice che ci vorrà del tempo perché sia pronta.
Segnaliamo poi che i giochi moderni non sanno cosa vogliono essere e provano a piacere a tutti, per il co-creatore di Fallout.