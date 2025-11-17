Fallout 4: Anniversary Edition aggiornato: finalmente si può accedere a tutti i contenuti pagati

Il più grosso problema di Fallout 4: Anniversary Edition è che non consentiva di accedere a tutti i contenuti che si erano pagati , per via di un bug legato ai DLC. Ne parliamo al passato, perché Bethesda pare averlo risolto con la patch 1.40/1.000.005, più che altro un hotfix dal peso relativamente leggero, mirato proprio a permettere ai giocatori di poter usufruire dei loro contenuti.

Una piccola patch

Stando a quanto scritto da Bethesda nella nota di rilascio, l'aggiornamento di oggi risolve i seguenti problemi: risolto un problema che impediva agli utenti di attivare le Creazioni che richiedono i DLC; migliorata la stabilità nel menu Creazioni, in particolare su PS4/XB1; identificato un problema che causava la disinstallazione dei DLC su PlayStation. Per i giocatori che continuano a riscontrare questo problema, raccomandiamo quanto segue: attivate le vostre Creazioni solo dopo che i DLC sono completamente installati.

Come saprete, Fallout 4: Anniversary Edition è una nuova edizione del gioco, cui è stato aggiunto il supporto ufficiale per le mod del Creations Club, delle quali 150 fanno parte del pacchetto.

Al di fuori della patch, Bethesda ha anche confermato che è in lavorazione un aggiornamento previsto per novembre, di cui non conosciamo ancora i contenuti. Intanto è bene che sia possibile per tutti accedere ai contenuti del Creations Club.