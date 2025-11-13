Fallout 4: Anniversary Edition è un disastro e Bethesda corre ai ripari: in arrivo un hotfix e due patch

0

Il lancio di Fallout 4: Anniversary Edition, accompagnato da un aggiornamento dedicato, ha generato forte malcontento tra i giocatori. Le segnalazioni parlano di cali di performance, bug, crash dell'applicazione e incompatibilità con mod precedentemente funzionanti.

Come già riportato in una precedente notizia, su Steam sono apparse numerose recensioni negative che definiscono l'update poco incisivo, se non addirittura dannoso, poiché avrebbe introdotto più problemi che contenuti. Fortunatamente, Bethesda ha già annunciato un piano di intervento: un hotfix e due patch correttive, in arrivo tra la prossima settimana e la prima metà di dicembre, che si spera risolveranno gran parte delle criticità segnalate.

Il piano degli aggiornamenti

Il primo intervento sarà un hotfix previsto per l'inizio della prossima settimana. Questo aggiornamento mirerà a migliorare la stabilità, in particolare su PS4 e Xbox One, correggere errori nella creazione di oggetti legati ai DLC e risolvere un bug che disinstalla i contenuti aggiuntivi dopo aver aggiornato le versioni PlayStation.

A seguire, è prevista una patch nella settimana del 24 novembre e una seconda nella prima metà di dicembre. Bethesda non ha ancora fornito dettagli precisi sulle correzioni, ma ha promesso una panoramica più completa a breve. Intanto, ha anticipato che la patch di novembre aumenterà significativamente il limite di capienza delle creazioni su console, portandolo fino a 100 GB su Xbox Series X|S.

