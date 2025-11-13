A quanto pare sono già due i giochi PS4 e PS5 confermati su PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre, in attesa dell'annuncio da parte di Sony che arriverà nei prossimi giorni, rivelando anche gli altri titoli che faranno parte dell'aggiornamento.

Il primo dei due giochi è naturalmente Red Dead Redemption, appena annunciato da Rockstar Games: la remaster sarà disponibile su PS5 con upgrade gratuito per tutti gli utenti che possiedono già la versione PS4, ma la si potrà scaricare anche dal catalogo di PS Plus Extra e Premium.

In quest'ultimo caso, chi possiede una sottoscrizione al servizio Sony avrà la possibilità di ottenere non solo la nuova edizione per PlayStation 5, ma anche quella per PlayStation 4, entrambe arricchite dalla presenza dell'espansione Undead Nightmare.

Rispetto all'originale per PS3, la remaster aumenta la risoluzione e stabilizza il frame rate, portandolo a 60 fps su PS5 e rendendo dunque l'esperienza sostanzialmente più fluida e reattiva.