Red Dead Redemption arriva su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e mobile

Red Dead Redemption è stato annunciato per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS e Android da Rockstar Games, che renderà il gioco disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per chi lo possiede già su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non è tutto.
Se infatti la versione mobile sarà un'esclusiva per gli abbonati a Netflix, i possessori di PS4 e PS5 troveranno il gioco dal day one, il prossimo 2 dicembre, all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.
"Il 2 dicembre, le epiche avventure western Red Dead Redemption e Undead Nightmare saranno disponibili per i più recenti dispositivi mobili e per le console di ultima generazione con upgrade gratuiti, possibilità di trasferire i progressi di gioco e numerosi miglioramenti", si legge nell'annuncio ufficiale.
"Rivivi gli eventi immediatamente successivi al successo mondiale Red Dead Redemption 2, nella storia acclamata dalla critica che segue il viaggio di John Marston, deciso a seppellire il proprio sanguinoso passato."
"Nell'espansione horror a tema zombie, Undead Nightmare, dovrai invece lottare per trovare una cura contro la piaga che ha devastato la frontiera. Tutte le nuove versioni includono le esperienze single player complete di entrambi i giochi, oltre ai contenuti bonus tratti dalla Game of the Year Edition."
È già possibile pre-registrarsi su mobile
A pochi giorni dalla classificazione, Red Dead Redemption è dunque stato annunciato ufficialmente per le console di attuale generazione e per i dispositivi iOS e Android. In quest'ultimo caso è già possibile effettuare la pre-registrazione: il gioco è disponibile su Google Play Store da qui e su App Store da qui. Su dispositivi iOS, occuperà circa 3,1 GB di spazio e richiederà iOS 18.0 o iPadOS 18.0 (o versioni successive) per funzionare correttamente.
Originariamente pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption è ambientato nel crepuscolo del selvaggio West e racconta la storia di John Marston, un ex fuorilegge costretto dal governo a rintracciare i membri della sua vecchia banda per riottenere la libertà e proteggere la sua famiglia.
Il gioco offre un vasto mondo aperto ricco di missioni, sparatorie, caccia e duelli, accompagnato da una narrazione intensa e personaggi memorabili, che lo hanno consacrato come uno dei titoli più acclamati della sua generazione.