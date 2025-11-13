Red Dead Redemption arriva su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e mobile

"Il 2 dicembre, le epiche avventure western Red Dead Redemption e Undead Nightmare saranno disponibili per i più recenti dispositivi mobili e per le console di ultima generazione con upgrade gratuiti , possibilità di trasferire i progressi di gioco e numerosi miglioramenti", si legge nell'annuncio ufficiale.

Se infatti la versione mobile sarà un'esclusiva per gli abbonati a Netflix , i possessori di PS4 e PS5 troveranno il gioco dal day one, il prossimo 2 dicembre , all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Red Dead Redemption è stato annunciato per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS e Android da Rockstar Games, che renderà il gioco disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per chi lo possiede già su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non è tutto.

È già possibile pre-registrarsi su mobile

A pochi giorni dalla classificazione, Red Dead Redemption è dunque stato annunciato ufficialmente per le console di attuale generazione e per i dispositivi iOS e Android. In quest'ultimo caso è già possibile effettuare la pre-registrazione: il gioco è disponibile su Google Play Store da qui e su App Store da qui. Su dispositivi iOS, occuperà circa 3,1 GB di spazio e richiederà iOS 18.0 o iPadOS 18.0 (o versioni successive) per funzionare correttamente.

Originariamente pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption è ambientato nel crepuscolo del selvaggio West e racconta la storia di John Marston, un ex fuorilegge costretto dal governo a rintracciare i membri della sua vecchia banda per riottenere la libertà e proteggere la sua famiglia.

Il gioco offre un vasto mondo aperto ricco di missioni, sparatorie, caccia e duelli, accompagnato da una narrazione intensa e personaggi memorabili, che lo hanno consacrato come uno dei titoli più acclamati della sua generazione.