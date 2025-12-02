Red Dead Redemption come gira su Nintendo Switch 2 e PS5? Un video confronto fa chiarezza

Rockstar Games ha pubblicato le nuove versioni native di Red Dead Redemption per le console di ultima generazione di Nintendo, Sony e Microsoft. L'analista ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per realizzare un video confronto, mettendo a paragone le edizioni per PS5 e Nintendo Switch 2 con quella per PS4 uscita nel 2023.
Secondo la sua analisi, la versione PS5 gira a una risoluzione di 2160p, ottenuta tramite upscaling da una base dinamica compresa tra i 1440p e i 1662p, mantenendo i 60 fps stabili. Si tratta di un netto passo avanti rispetto alla versione PS4, limitata ai 1080p e ai 30 fps, con miglioramenti evidenti anche grafici, come ombre e draw distance.
Un titolo perfetto da rigiocare su una console portatile?
La versione per Nintendo Switch 2, in modalità docked, raggiunge i 1440p grazie al DLSS partendo da una base di 720p, sempre a 60 fps. Nonostante la risoluzione inferiore, a livello visivo non si allontana di molto dalla versione PS5.
Entrambe le versioni presentano tempi di caricamento drasticamente ridotti: avviare una partita dal menu iniziale richiede meno di tre secondi, contro i circa 17 della PS4.
In definitiva, per ElAnalistaDeBits la differenza più evidente rispetto alle precedenti versioni console è il framerate raddoppiato. Inoltre, considerando che lo scarto tra Switch 2 e PS5 non è così marcato, suggerisce di riscoprire questo classico proprio sulla console Nintendo, sfruttando la comodità della portatilità.