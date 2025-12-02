Red Dead Redemption come gira su Nintendo Switch 2 e PS5? Un video confronto fa chiarezza

Rockstar Games ha pubblicato le nuove versioni native di Red Dead Redemption per le console di ultima generazione di Nintendo, Sony e Microsoft. L'analista ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per realizzare un video confronto, mettendo a paragone le edizioni per PS5 e Nintendo Switch 2 con quella per PS4 uscita nel 2023.

Secondo la sua analisi, la versione PS5 gira a una risoluzione di 2160p, ottenuta tramite upscaling da una base dinamica compresa tra i 1440p e i 1662p, mantenendo i 60 fps stabili. Si tratta di un netto passo avanti rispetto alla versione PS4, limitata ai 1080p e ai 30 fps, con miglioramenti evidenti anche grafici, come ombre e draw distance.