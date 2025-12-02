Red Dead Redemption ora è disponibile su Switch 2, PS5, Xbox, mobile e "gratis" con Netflix, PS Plus e GTA+

Rockstar Games oggi ha ripubblicato Red Dead Redemption con delle nuove versioni ad hoc per Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, iOS e Android. Il prezzo è di 49,99 euro per le versioni console e di 39,99 euro per quelle mobile.
Chi già possiede la versione PS4, Nintendo Switch o quella retrocompatibile per Xbox One, potrà eseguire l'upgrade gratuito a quelle PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S. Le versioni console sono incluse nella Raccolta di giochi di GTA+. Inoltre, le versioni mobile sono comprese senza costi aggiuntivi con l'abbonamento Netflix, mentre quelle PS4 e PS5 con PlayStation Plus Extra e Premium.
Le caratteristiche delle nuove versioni console e mobile
La nuova versione di Red Dead Redemption offre un'esperienza di gioco sensibilmente migliorata, con una fluidità garantita dai 60 frame al secondo e una qualità visiva superiore rispetto alle edizioni precedenti. Il titolo supporta l'HDR, capace di esaltare contrasti e luminosità, e raggiunge risoluzioni fino a 4K su PS5 e Xbox Series X|S.
Anche su Nintendo Switch 2 le novità non mancano: grazie al supporto per DLSS, alla compatibilità con l'HDR e all'introduzione di comandi in stile mouse, il gioco mantiene i 60 frame al secondo in alta risoluzione, offrendo così un'esperienza tecnica di livello, pensata per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova console.
Per quanto riguarda le versioni iOS e Android, troviamo comandi completamente ottimizzati per le piattaforme mobile e di una modalità Performance che abilita il supporto a framerate più elevati su una selezione di dispositivi.
Che ne pensate, approfitterete di queste riedizioni per rivivere o scoprire per la prima volta uno dei giochi realizzati da Rockstar Games più apprezzati di sempre?