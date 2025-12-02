0

Red Dead Redemption ora è disponibile su Switch 2, PS5, Xbox, mobile e "gratis" con Netflix, PS Plus e GTA+

Red Dead Redemption oggi è approdato anche su PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series, iOS e Android. È incluso anche con gli abbonamenti a Netflix, GTA+ e PlayStation Plus.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/12/2025
John Marston in un artwork di Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
News Video Immagini

Rockstar Games oggi ha ripubblicato Red Dead Redemption con delle nuove versioni ad hoc per Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, iOS e Android. Il prezzo è di 49,99 euro per le versioni console e di 39,99 euro per quelle mobile.

Chi già possiede la versione PS4, Nintendo Switch o quella retrocompatibile per Xbox One, potrà eseguire l'upgrade gratuito a quelle PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S. Le versioni console sono incluse nella Raccolta di giochi di GTA+. Inoltre, le versioni mobile sono comprese senza costi aggiuntivi con l'abbonamento Netflix, mentre quelle PS4 e PS5 con PlayStation Plus Extra e Premium.

Le caratteristiche delle nuove versioni console e mobile

La nuova versione di Red Dead Redemption offre un'esperienza di gioco sensibilmente migliorata, con una fluidità garantita dai 60 frame al secondo e una qualità visiva superiore rispetto alle edizioni precedenti. Il titolo supporta l'HDR, capace di esaltare contrasti e luminosità, e raggiunge risoluzioni fino a 4K su PS5 e Xbox Series X|S.

Un vero leak di GTA 6 ha mostrato tre video del gioco, prima che lo sviluppatore li eliminasse Un vero leak di GTA 6 ha mostrato tre video del gioco, prima che lo sviluppatore li eliminasse

Anche su Nintendo Switch 2 le novità non mancano: grazie al supporto per DLSS, alla compatibilità con l'HDR e all'introduzione di comandi in stile mouse, il gioco mantiene i 60 frame al secondo in alta risoluzione, offrendo così un'esperienza tecnica di livello, pensata per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova console.

Per quanto riguarda le versioni iOS e Android, troviamo comandi completamente ottimizzati per le piattaforme mobile e di una modalità Performance che abilita il supporto a framerate più elevati su una selezione di dispositivi.

Che ne pensate, approfitterete di queste riedizioni per rivivere o scoprire per la prima volta uno dei giochi realizzati da Rockstar Games più apprezzati di sempre?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Red Dead Redemption ora è disponibile su Switch 2, PS5, Xbox, mobile e "gratis" con Netflix, PS Plus e GTA+