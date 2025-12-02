Red Dead Redemption ora è disponibile su Switch 2, PS5, Xbox, mobile e "gratis" con Netflix, PS Plus e GTA+

Rockstar Games oggi ha ripubblicato Red Dead Redemption con delle nuove versioni ad hoc per Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, iOS e Android. Il prezzo è di 49,99 euro per le versioni console e di 39,99 euro per quelle mobile.

Chi già possiede la versione PS4, Nintendo Switch o quella retrocompatibile per Xbox One, potrà eseguire l'upgrade gratuito a quelle PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S. Le versioni console sono incluse nella Raccolta di giochi di GTA+. Inoltre, le versioni mobile sono comprese senza costi aggiuntivi con l'abbonamento Netflix, mentre quelle PS4 e PS5 con PlayStation Plus Extra e Premium.