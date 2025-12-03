Red Dead Redemption pare essere un successo su Mobile e Netflix

Pare che Red Dead Redemption si stia rivelando un grosso successo per Rockstar Games e Netflix anche nel settore mobile. Il gioco è stato lanciato nella giornata di ieri, 2 novembre, e i fan stanno rispondendo in massa alla novità, stando ai primi dati rilevati. In meno di 24 ore, la versione Netflix del gioco ha raggiunto la vetta della classifica generale dell'App Store in molti Paesi, tra cui Stati Uniti e Brasile, secondo la compagnia d'analisi Sensor Tower.
Nelle regioni in cui ha conquistato il primo posto, ha superato ChatGPT. Nella maggior parte dei mercati è seconda, subito dietro TikTok o ChatGPT. Per quanto riguarda le classifiche strettamente dedicate ai videogiochi, è al primo posto quasi ovunque.
Gratis è gratis
Anche su Google Play Store sta ottenendo dei risultati ottimi, dove ha superato quota 100.000 -500.000 download in meno di 24 ore. Per quanto riguarda la versione da 39,99 dollari che non richiede un abbonamento Netflix, più di 100 persone l'hanno acquistata sul Play Store. Purtroppo le applicazioni con prezzo premium fanno numeri spesso molto bassi.
Si può tranquillamente sostenere che Red Dead Redemption stia conquistando l'App Store soprattutto perché il download è gratuito per gli abbonati a Netflix, che sono più di 300 milioni in tutto il mondo. Si tratta di una quantità enorme, che potrebbe influire moltissimo sul mercato dei videogiochi mobile della piattaforma, se ne scoprisse i vantaggi.
Dati recenti forniti dall'editore Take-Two hanno svelato che il franchise Red Dead ha superato quota 107 milioni di copie vendute, di cui 28 milioni di Red Dead Redemption. La presenza su mobile aiuterà sicuramente nella diffusione del marchio. Chissà che qualcuno dei nuovi giocatori non decida di provare Red Dead Redemption 2.