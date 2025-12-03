Red Dead Redemption pare essere un successo su Mobile e Netflix

Pare che Red Dead Redemption si stia rivelando un grosso successo per Rockstar Games e Netflix anche nel settore mobile. Il gioco è stato lanciato nella giornata di ieri, 2 novembre, e i fan stanno rispondendo in massa alla novità, stando ai primi dati rilevati. In meno di 24 ore, la versione Netflix del gioco ha raggiunto la vetta della classifica generale dell'App Store in molti Paesi, tra cui Stati Uniti e Brasile, secondo la compagnia d'analisi Sensor Tower.

Nelle regioni in cui ha conquistato il primo posto, ha superato ChatGPT. Nella maggior parte dei mercati è seconda, subito dietro TikTok o ChatGPT. Per quanto riguarda le classifiche strettamente dedicate ai videogiochi, è al primo posto quasi ovunque.