Smartphone: il mercato continua a crescere grazie ad Apple, ma rischia una nuova frenata già l'anno prossimo

Il settore smartphone si prepara a chiudere il 2025 finalmente in positivo dopo anni di oscillazioni dovute a domanda altalenante, cicli di rinnovo più lunghi e difficoltà produttive. Le stime dell'International Data Corporation indicano una crescita dell'1,5% su base annua per un totale di circa 1,25 miliardi di unità. Il dato supera le previsioni precedenti ed è in larga parte attribuito alle performance più solide di Apple durante il trimestre delle festività, alla ripresa dei mercati emergenti e a un quadro più stabile in Cina.

A incidere sul risultato è soprattutto l'andamento di iPhone 17. Le vendite della nuova serie di smartphone Apple hanno raggiunto volumi inattesi in Cina, il principale mercato della società, portandola in testa alle classifiche di ottobre e novembre. La quota superiore al 20% registrata in quel periodo ha costretto gli analisti a rivedere le previsioni del quarto trimestre e dell'intero anno.