Smartphone: il mercato continua a crescere grazie ad Apple, ma rischia una nuova frenata già l'anno prossimo

Il settore smartphone si prepara a chiudere il 2025 finalmente in positivo dopo anni di oscillazioni dovute a domanda altalenante, cicli di rinnovo più lunghi e difficoltà produttive. Le stime dell'International Data Corporation indicano una crescita dell'1,5% su base annua per un totale di circa 1,25 miliardi di unità. Il dato supera le previsioni precedenti ed è in larga parte attribuito alle performance più solide di Apple durante il trimestre delle festività, alla ripresa dei mercati emergenti e a un quadro più stabile in Cina.
A incidere sul risultato è soprattutto l'andamento di iPhone 17. Le vendite della nuova serie di smartphone Apple hanno raggiunto volumi inattesi in Cina, il principale mercato della società, portandola in testa alle classifiche di ottobre e novembre. La quota superiore al 20% registrata in quel periodo ha costretto gli analisti a rivedere le previsioni del quarto trimestre e dell'intero anno.
Le previsioni per il 2026
Anche grazie a questi risultati, le spedizioni globali dovrebbero arrivare a 247 milioni di unità, con un aumento del 6,1% rispetto al ciclo precedente. Secondo IDC, il valore complessivo generato da Apple nel 2025 potrebbe superare i 261 miliardi di dollari, un risultato che conferma la forza della gamma nel segmento premium.
Il miglioramento delle prospettive a breve termine non si traduce però in un percorso privo di ostacoli. Per il 2026 le previsioni tornano negative. IDC stima un calo dello 0,9% dovuto a una combinazione di fattori. Il primo è la scarsità dei componenti per le memorie, che secondo gli analisti continuerà a influenzare disponibilità e costi. Il secondo riguarda la decisione di Apple di spostare l'uscita del prossimo iPhone base dall'autunno 2026 ai primi mesi del 2027, riducendo le spedizioni iOS del 4,2% nel periodo.
L'impatto della carenza di memoria potrebbe essere ancora più forte per i produttori Android che operano nelle fasce medio-basse, dove la sensibilità al prezzo resta elevata. L'aumento dei costi di produzione potrebbe obbligare parte del mercato ad alzare i listini, mentre altri marchi potrebbero spostare l'offerta su modelli più costosi per assorbire la pressione sui margini. Secondo IDC, il prezzo medio globale degli smartphone salirà a 465 dollari e il valore complessivo del settore raggiungerà quasi 579 miliardi, una cifra record nonostante la flessione nelle unità distribuite.
La fase che si apre riflette, insomma, un comparto ancora in trasformazione. La ripartenza guidata da Apple nel 2025 mostra come il mercato possa reagire rapidamente a prodotti percepiti come rilevanti, ma le criticità attese per il 2026 mettono in evidenza la fragilità della catena di fornitura e l'impatto che può avere su un settore sempre più dipendente da componenti avanzati. Nei prossimi mesi sarà interessante osservare come produttori e fornitori cercheranno di mitigare questa tensione e quali strategie adotteranno per mantenere sostenibile l'offerta lungo tutto il prossimo ciclo di prodotti.