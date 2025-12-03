HBO Max in Italia: ecco data, prezzi, oltre a film, serie e sport che verranno sottratti a Sky

Come forse saprete, Sky ad oggi ha un accordo per i prodotti di Warner Bros. Discovery e quindi perderà con la fine del 2025 l'accesso ad alcuni contenuti che fanno parte dei pacchetti Cinema e Intrattenimento. Alcuni rimarranno, però, come ad esempio le serie di cui aveva già trasmesso alcune stagioni, come The Last of Us che arriverà sia su Sky che su HBO Max. A Knight of the Seven Kingdoms, invece, non sarà su Sky sebbene la piattaforma abbia distribuito in Italia Il Trono di Spade e House of the Dragon.

Warner Bros. Discovery ha annunciato che HBO Max arriverà in Italia il 13 gennaio 2026 . Si tratta di una nuova piattaforma di video streaming per film, serie TV e sport.

I dettagli su HBO Max

Ecco i contenuti di quali compagnie saranno disponibili all'interno di HBO Max:

HBO

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Television

DC Universe

Max Originals

Eurosport

Avremo quindi modo di vedere il già citato A Knight of the Seven Kingdoms, così come Industry, la seconda stagione di The Pitt e altri prodotti già visti tramite Sky, House of The Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria e IT: Welcome to Derry.

Troveremo poi lungometraggi come Superman, Batman, Dune, Harry Potter e i più recenti film di Warner, come Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Per le serie, ci saranno anche nomi più vecchi come Friends e The Big Bang Theory, oltre a Rick e Morty.

Non mancheranno degli HBO Originals dedicati all'Italia, come la serie Portobello (20 febbraio) che parla dell'arresto del presentatore Enzo Tortora accusato ingiustamente da alcuni pentiti della camorra. Nel complesso, potete aspettarvi molti contenuti di true crime e docuserie, come una serie sull'omicidio di Melania Rea, la docu-serie "Saman" (Saman Abbas, uccisa dalla famiglia per il proprio rifiuto di un matrimonio combinato). Inoltre, ci sarà anche la docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa. Per il cinema ci sarà spazio per l'esclusiva Nonostante di Valerio Mastandrea, che racconta di un uomo in coma e ragiona sul valore della vita, e Squali di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e la partecipazione di James Franco, un film che racconta la storia di un 19enne che si trova di fronte a una grande opportunità nel mondo delle startup.