Man of Tomorrow, James Gunn ha annunciato chi interpreterà Brainiac

James Gunn ha annunciato chi interpreterà Brainiac in Man of Tomorrow, il sequel di Superman: si tratta dell'attore tedesco Lars Eidinger, noto soprattutto per il suo lavoro teatrale con i grandi classici di Shakespeare.
Non parliamo insomma di un volto inflazionato, tutt'altro: magari proprio questo aspetto è stato tenuto in considerazione da Gunn e dai suoi collaboratori, oltre chiaramente alle capacità attoriali di un interprete che riuscirà senz'altro a donare grande spessore al potentissimo villain dell'Universo DC.
"Nella nostra ricerca internazionale per Brainiac in Man of Tomorrow, Lars Eidinger ha raggiunto la vetta. Benvenuto nel DC Universe, Lars", ha scritto James Gunn in un post pubblicato sui social.
Classe 1976, Eidinger è noto nella scena culturale tedesca per i suoi ruoli teatrali, come già detto, mentre la sua carriera cinematografica lo ha portato a interpretare personaggi anche molto diversi fra di loro.
Un nuovo capitolo per il DCU
Annunciato a settembre, Man of Tomorrow è il seguito di Superman e vedrà il personaggio interpretato da David Corenswet collaborare suo malgrado con il Lex Luthor di Nicholas Hoult proprio per sconfiggere Brainiac.
Nel frattempo, però, assisteremo al debutto di Supergirl, il film con Milly Alcock presentato con un trailer nei giorni scorsi, che peraltro introdurrà nel nuovo universo cinematografico anche il Lobo di Jason Momoa: l'appuntamento nelle sale è fissato al prossimo 26 giugno.