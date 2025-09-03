Il seguito di Superman diretto da James Gunn è ufficiale con titolo e data di uscita

Superman ha ottenuto buoni risultati al botteghino e un seguito è ora ufficiale, come svelato da James Gunn. Il regista e co-capo di DC Films ha annunciato infatti tramite i social media che la nuova pellicola ha già un nome e una data di uscita.

Superman: Man of Tomorrow arriverà nei cinema il 9 luglio 2027: ovviamente la data italiana potrà variare leggermente e c'è sempre il rischio che la pellicola venga rimandata o anticipata, ma per il momento questo è quanto è stato annunciato.