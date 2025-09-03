Il seguito di Superman diretto da James Gunn è ufficiale con titolo e data di uscita

Superman ha ottenuto buoni risultati al botteghino e un seguito è ora ufficiale, come svelato da James Gunn. Il regista e co-capo di DC Films ha annunciato infatti tramite i social media che la nuova pellicola ha già un nome e una data di uscita.
Superman: Man of Tomorrow arriverà nei cinema il 9 luglio 2027: ovviamente la data italiana potrà variare leggermente e c'è sempre il rischio che la pellicola venga rimandata o anticipata, ma per il momento questo è quanto è stato annunciato.
Cosa sappiamo sul film di Superman: Man of Tomorrow
Il tweet di James Gunn che potete vedere qui sotto include anche una immagine che mostra Superman e Lex Luthor nella propria Warsuit: pare essere un non velato suggerimento che il nuovo film vedrà il ritorno di Luthor e lo metterà ancora una volta nel ruolo del cattivo principale.
Nei fumetti la tuta di Luthor è pensata per pareggiare le abilità di Superman in termini di forza e abilità e quindi il secondo film potrebbe riprendere questa stessa idea. Una seconda possibilità è che l'immagine serva per depistarci, ma lo vediamo come meno probabile.
Sappiamo anche, come già annunciato dal CEO di Warner Bros. Discovery ad agosto, che Gunn sarà sceneggiatore e regista di Superman: Man of Tomorrow, esattamente come per il primo film. Possiamo anche dare per scontato che il cast principale sarà lo stesso con David Corenswet nuovamente dei panni dell'eroe col mantello rosso.
Ricordiamo infine che Superman è il primo film di supereroi dell'anno a superare i 600 milioni di dollari d'incasso.