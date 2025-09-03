Netflix aggiorna la Top 10 dei film più visti di sempre e a dominare c'è una novità molto recente

Netflix ha aggiornato la propria classifica dei film più visti di sempre e in cima c'è una delle più recenti aggiunte alla piattaforma, il film di animazione di Sony KPop Demon Hunters .

I dettagli sui film più visti su Netflix

La lista, precisiamo, è specificatamente per i film la cui lingua originale è quella inglese, conta i risultati a livello globale (non solo gli USA) e usa come riferimento i primi 91 giorni di disponibilità. Vi segnaliamo inoltre la classifica dei film non in lingua inglese di maggior successo:

Troll Under Paris Society of the Snow Exterritorial Nowhere The Platform Counterattack Ad Vitam Through My Window AKA

Le protagoniste di KPop Demon Hunters sono cantanti guerriere

Tutti questi, però, non si avvicinano nemmeno alla decima posizione della prima classifica, visto che Troll vanta 103 milioni di visualizzazioni contro i 138 milioni di Damsel, che in pratica ha ottenuto la metà di KPop Demon Hunters, che ha accumulato 266 milioni di visualizzazioni, battendo le 230,9 milioni di Red Notice, il quale stacca già notevolmente dai 172,1 milioni di Carry-On.

Segnaliamo infine che il trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix presenta Nico Robin e Vivi: è anche confermata la terza stagione.