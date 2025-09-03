5

Netflix aggiorna la Top 10 dei film più visti di sempre e a dominare c'è una novità molto recente

Netflix ha reso disponibile una versione aggiornata della classifica dei film più visti sulla piattaforma a livello globale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2025
Le protagoniste di KPop Demon Hunters

Netflix ha aggiornato la propria classifica dei film più visti di sempre e in cima c'è una delle più recenti aggiunte alla piattaforma, il film di animazione di Sony KPop Demon Hunters.

Vediamo la Top 10 completa:

  1. KPop Demon Hunters
  2. Red Notice
  3. Carry-On
  4. Don't Look Up
  5. The Adam Project
  6. Bird Box
  7. Back in Action
  8. Leave the World Behind
  9. The Gray Man
  10. Damsel

I dettagli sui film più visti su Netflix

La lista, precisiamo, è specificatamente per i film la cui lingua originale è quella inglese, conta i risultati a livello globale (non solo gli USA) e usa come riferimento i primi 91 giorni di disponibilità. Vi segnaliamo inoltre la classifica dei film non in lingua inglese di maggior successo:

  1. Troll
  2. Under Paris
  3. Society of the Snow
  4. Exterritorial
  5. Nowhere
  6. The Platform
  7. Counterattack
  8. Ad Vitam
  9. Through My Window
  10. AKA
Le protagoniste di KPop Demon Hunters sono cantanti guerriere
Le protagoniste di KPop Demon Hunters sono cantanti guerriere

Tutti questi, però, non si avvicinano nemmeno alla decima posizione della prima classifica, visto che Troll vanta 103 milioni di visualizzazioni contro i 138 milioni di Damsel, che in pratica ha ottenuto la metà di KPop Demon Hunters, che ha accumulato 266 milioni di visualizzazioni, battendo le 230,9 milioni di Red Notice, il quale stacca già notevolmente dai 172,1 milioni di Carry-On.

Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a settembre Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a settembre

Segnaliamo infine che il trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix presenta Nico Robin e Vivi: è anche confermata la terza stagione.

#Classifica #Cinema #Netflix
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Netflix aggiorna la Top 10 dei film più visti di sempre e a dominare c'è una novità molto recente