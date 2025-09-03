0

Marvel Rivals su PS4 è ufficiale: il trailer della nuova stagione mostra un Daredevil in stile cinese

Marvel Rivals è disponibile su attuale generazione, ma gli autori hanno fatto un passo indietro e hanno deciso di realizzare anche la versione per PS4. Vediamo il trailer della nuova stagione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2025
Daredevil in Marvel Rivals
Marvel Rivals
Marvel Rivals
Se ne era parlato grazie ai rumor, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Marvel Rivals sta per essere pubblicato anche su PlayStation 4, tornando quindi indietro di una generazione. Precisamente, la data di uscita di questa nuova versione del free to play è il 12 settembre.

Si tratta della stessa data di uscita della Stagione 4 "Heart of the Dragon", di cui possiamo vedere un trailer poco sotto.

Il trailer di Marvel Rivals Stagione 4

Il trailer di Marvel Rivals ci mostra cosa possiamo aspettarci dalla quarta stagione del gioco online, ovvero un contenuto a tema nipponico con l'arrivo anche di personaggi noti (e ancora una volta emersi online tramite un leak) come Daredevil, qui mostrato con uno stile orientale molto interessante.

L'arrivo di Marvel Rivals su PlayStation 4 anni dopo l'uscita dell'attuale generazione non è un dettaglio di poco conto, visto che altri giochi (come Genshin Impact) stanno abbandonando tale piattaforma per i limiti che impone. La verità però è che ci sono ancora moltissimi giocatori su PS4 e un titolo free to play di successo e in grado di attirare un largo pubblico può beneficiare notevolmente da questa mossa, ampliando così i propri guadagni.

Il team di Marvel Rivals vi osserva sempre quando parlate degli eroi che volete vengano inseriti Il team di Marvel Rivals vi osserva sempre quando parlate degli eroi che volete vengano inseriti

Ovviamente ci sarà da vedere se la versione PS4 sarà qualitativamente adeguata agli standard dei giocatori, soprattutto in termini di prestazioni visto che negli scontri online è fondamentale non essere svantaggiati per limiti tecnici.

