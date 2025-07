Il team di Marvel Rivals vi osserva sempre quando parlate degli eroi che volete vengano inseriti

Considerando però che il mondo dei fumetti Marvel è attivo da oltre 80 anni, ci sono veramente molti nomi tra i quali scegliere: come fa il team a fare una cernita e decidere su quali puntare? La risposta in realtà è semplice: guardano alle richieste dei fan e (ovviamente tenendo in considerazione anche molti altri fattori) decidono su chi puntare.

Marvel Rivals è un gioco massiccio per quanto riguarda il numero di eroi disponibili e continuamente il team introduce nuovi personaggi per permettere ai giocatori di provare qualcosa di nuovo e soprattutto giocare nei panni del personaggio che più apprezzano.

Le parole del direttore di Marvel Rivals

In un'intervista con VideoGamer, il direttore del gioco Guangyun Chen ha parlato di come il team di NetEase prenda ispirazione dai giocatori, spiegando che gli autori "prestano continuamente attenzione alla comunità e hanno notato che i fan di propria l'iniziativa organizzano votazioni per i nuovi eroi che vorrebbero vedere in futuro".

"Consideriamo questi voti molto preziosi e li useremo come un fattore importante nella nostra pianificazione delle prossime stagioni", ha aggiunto.

Ora che Marvel Rivals sta distribuendo nuovi personaggi giocabili ogni singolo mese, invece che ogni sei settimane come previsto inizialmente, potrebbe non volerci così tanto tempo come ci si aspetterebbe prima che NetEase introduce proprio l'eroe che state aspettando.

Se per caso non avete ancora provato Marvel Rivals, sappiate che ripropone i vecchi Battle Pass per chi se li è persi, ma costeranno di più.