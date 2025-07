Insomniac Games starebbe lavorando a due giochi oltre a Marvel's Wolverine, per uno sviluppatore

Insomniac Games è attualmente al lavoro su Marvel's Wolverine per PS5 , da tempo annunciato ma mai realmente mostrato nel dettaglio. Il pubblico non vede l'ora di scoprire di più riguardo a questo progetto, ma secondo nuove indicazioni gli appassionati di videogiochi dovrebbero attendere anche qualcosa in più.

I potenziali progetti di Insomniac Games

Come spesso accade, l'informazione non è stata condivisa in modo completamente ufficiale dal team, ma il profilo LinkedIn di uno sviluppatore ha segnalato che il team sta lavorando a "molteplici videogiochi" oltre a Marvel's Wolverine.

Precisamente si parla di altri due giochi non ancora annunciati, per i quali sta rivestendo il ruolo di Senior Character and Concept Artist. Inoltre, lo stesso sviluppatore ha lavorato a Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2, sempre per lo stesso ruolo.

Ovviamente non è detto che quanto riportato sia preciso o, più probabilmente, che quanto il team sta realizzando veda veramente la luce. Non è affatto strano che dietro le quinte venga dato il via a progetti che vengono poi cancellati o cambiano completamente forma.

Per ora non abbiamo indicazioni ufficiali a riguardo, ma nel 2023 c'è stato un leak di informazioni di Insomniac Games tramite dati rubati dai loro server e sappiamo che tra i potenziali progetti ci sono opere come un titolo dedicato a Venom, Marvel's Spider-Man 3, un nuovo Ratchet & Clank e anche dei titoli dedicati agli X-Men, forse intesi come seguiti di Marvel's Wolverine. Si parla anche di nuove IP non meglio definite, ma molto lontane nel tempo.

Dovremo vedere quanto di tutto questo arriverà veramente sugli schermi dei giocatori. Ciò che sappiamo per certo è che Insomniac Games ha deciso di puntare tutto sui giochi focalizzati su trama e personaggi.