Meta prepara chatbot sempre più umani: parleranno per primi e ricorderanno le conversazioni

Il futuro dell'intelligenza artificiale secondo Meta è sempre più vicino a un'interazione umana autentica. Secondo quanto emerso da documenti interni, l'azienda sta lavorando a una nuova generazione di chatbot capaci di avviare conversazioni in autonomia, ricordare scambi precedenti e adattarsi al tono e ai temi trattati con ogni utente. Un progetto ambizioso, con l'obiettivo di potenziare l'engagement sulle piattaforme Meta e creare esperienze di comunicazione più profonde e continue. Il cuore di questo progetto, noto internamente come Project Omni, è la possibilità di realizzare chatbot personalizzabili tramite AI Studio, lo strumento messo a disposizione dalla stessa Meta. I nuovi bot non solo potranno rispondere ai messaggi, ma saranno in grado di "rompere il ghiaccio" e ricominciare una conversazione basandosi su interazioni passate. Questo sistema, supportato dalla collaborazione con la società Alignerr, punta a trasformare l'AI in un assistente proattivo, più simile a un compagno virtuale che a un semplice tool automatico.

Chatbot che ricordano e scrivono per primi La mossa arriva in un contesto di crescente concorrenza nel mondo dell'AI conversazionale, dove startup come Character.AI stanno già offrendo bot che simulano personalità e interazioni molto realistiche. Ma Meta intende alzare l'asticella puntando sulla continuità delle relazioni digitali. Il problema che intende risolvere è quello dell'abbandono conversazionale: molti dialoghi, anche significativi, tendono a spegnersi per mancanza di tempo o attenzione. Con chatbot capaci di riattivare il filo del discorso, Meta vuole stimolare una comunicazione più frequente e personalizzata. Meta AI Celebrity Chatbot Il progetto, tuttavia, non ignora i potenziali rischi. I chatbot avranno limiti precisi: potranno inviare un solo messaggio di follow-up entro 14 giorni dal primo contatto e si fermeranno automaticamente se non riceveranno risposta. In questo modo l'utente resta al centro del controllo, scegliendo se e come interagire. Inoltre, sarà possibile decidere se mantenere privato il proprio bot o condividerlo pubblicamente nel profilo o nelle storie, aggiungendo così un livello di personalizzazione e visibilità.