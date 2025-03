Insomniac Games ha deciso di puntare tutto sui giochi focalizzati su trama e personaggi

Non è ovviamente un caso, visto che in passato il team aveva cercato di proporsi come studio dedicato a giochi multigiocatore ma ha poi deciso di spingere sulle avventure singleplayer.

Le parole del CEO di Insomniac Games

Parlando con Game File, Ted Price, fondatore di Insomniac Games, ha detto quel è stata la sua migliore decisione come (oramai ex) capo di Insomniac: "Voglio parlare di una decisione collettiva che penso abbiamo preso come team, e cioè quella di puntare tutto sui giochi d'azione con personaggi e storie".

Inoltre, nell'ambito dell'acquisizione da parte di Sony, Price ha aggiunto: "C'è stato un momento, intorno al lancio della PlayStation 5, in cui è diventato ovvio per noi come team che questa era davvero la nostra casa".

Nella stessa chiacchierata, Price afferma di non vedere il problema del budget come qualcosa di permanente e, sorprendentemente, non condivide nemmeno il punto di vista pessimista di alcuni suoi colleghi. "Penso che sia come tutte le sfide che abbiamo affrontato in Insomniac negli ultimi 31 anni", ha detto Price, "e cioè che ci sono delle soluzioni".

"La domanda è sempre: quanto siamo disposti a essere creativi per risolvere questi problemi? E molto spesso si tratta solo di identificare chiaramente il problema e di chiedersi: "Perché costa così tanto fare un gioco? Che cosa stiamo facendo di specifico che gonfia i costi? È il modo in cui prendiamo le decisioni? È il modo in cui impostiamo le nostre pipeline di produzione? È la dimensione dei nostri giochi?"

"Spesso si tratta di una risposta molto complessa, ma noi e ogni studio di sviluppo dobbiamo impegnarci a dedicare del tempo a questo problema, in modo da trovare risposte concrete, invece di limitarci ad agitare le mani e dire: 'I costi continueranno a salire'. Non è ragionevole. E l'ultima cosa che voglio dire a questo proposito è che ci piace risolvere i problemi. Questo è ciò che tendiamo a fare, probabilmente come la maggior parte degli sviluppatori, e questa opportunità ci coinvolge".

Se vi domandate quando esce Marvel's Wolverine, sappiate che Insomniac sta cercando di contenere l'entusiasmo.