Da bravo platform di precisione, ogni tanto si fa smargiasso nella sfida, specialmente nelle fasi finali, ma con grazia riesce a proporre sempre idee niente male, che soffiano via un po' di polvere da un genere che negli ultimi anni non ha riservato molte sorprese. Nei suoi momenti migliori, invece, MainFrames scorre piacevolmente , con un ritmo che scivola via e un gameplay loop solido. Magari senza troppe sorprese.

C’era una volta un floppy

Floppy è un supporto di memoria antropomorfizzato che si trova all'interno di un mainframe, il sistema centrale di una rete di computer. Non ha ben chiaro perché sia lì, e quindi vaga in questo posto abitato da daemon (ovvero programmi eseguiti in background), esplorando gli schermi dei dispositivi connessi, come fossero i livelli di un videogioco. Per avanzare sfrutta le icone del desktop, ma anche gli spazi extradimensionali offerti dalle finestre del sistema operativo. Il suo viaggio diventa in fretta la ricerca di un errore, di un problema tecnico che sta mettendo a rischio il funzionamento della rete. Floppy cerca di trarre in salvo file, programmi e sistemi che, come lui, provano a sopravvivere al cataclisma.

Sebbene la narrativa di MainFrames sia molto simpatica, persino non scontata a volte, perché viene raccontata in modo diegetico da file di testo e scambi di e-mail che vediamo sullo sfondo mentre attraversiamo i livelli, o dalle foto che abitano i desktop, è comunque molto esile. Forse perfino troppo. Richiamando in causa i due videogiochi a cui MainFrames si ispira, ovvero Celeste e Super Meat Boy, appare chiaro come questi siano due esempi molto più riusciti in tal senso: la delicata metafora di Celeste attorno a cui ruota tutta l'opera, ma anche l'umorismo salace di Meat Boy, riescono a infondere nel videogiocatore una certa motivazione che manca totalmente in questo caso. Con il suo umorismo geek, che si esprime attraverso termini molto specifici (i daemon, per l'appunto, o i bump, i cluster e tutto un frasario che si rifà in gran parte a un certo tipo di tecnologia), la narrativa di MainFrames è simpatica, funziona pur senza incantare.