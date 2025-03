EA Sports FC 25 celebra il compleanno di FUT con una seconda lunga lista di giocatori

Parliamo di tre famosi attaccanti che sono stati compagni di squadra nella AS Roma stagione 2014/15 e nell'edizione del 2015 sono stati veramente amati dai videogiocatori. EA afferma che questa aggiunta spera di far provare ai fan una certa nostalgia.

EA Sport FC 25 festeggia il compleanno di Football Ultimate Team (FUT), l'amata modalità del gioco sportivo. Electronic Arts celebra quindi questo periodo speciale con varie novità dedicate a FUT, compreso ad esempio l'arrivo di giocatori come Ibarbo, Gervinho e Doumbia che tornano in-game come Eroi.

I giocatori scelti per il Team 2 di EA Sport FC 25 in occasione del FUT Birthday

Qui di seguito l'elenco del Team 2 del FUT Birthday:

Gervinho

Seydou Doumbia

Victor Ibarbo

Jamal Musiala

Antonio Nusa

Sam Kerr

Yui Hasegawa

Ella Toone

Lotte Wubben-Moy

Géraldine Reuteler

Julián Álvarez

David Alaba

Iñigo Martínez

Zubimendi

Nico Williams

Gavi

Steve Mandanda

Warren Zaïre-Emery

Héctor Herrera

Luciano Acosta

Virgil van Dijk

Matheus Cunha

Antoine Semenyo

Leandro Paredes

Federico Dimarco

Antônia Silva

Mallory Swanson

Delphine Cascarino

Serge Gnabry

Harry Maguire

Gabriel Martinelli

Karim Adeyemi

Alfonso Espino

