EA Sports FC 25 riceve l'aggiornamento Season Finale: vediamo le novità applicate al gioco di calcio

Grazie anche ai feedback provenienti da diverse fonti della community, l'aggiornamento in questione apporta alcune attese modifiche al gameplay, che includono una migliore precisione dei passaggi Ground Pass per i giocatori con attributi di passaggio elevati e i relativi PlayStyle, oltre a diverse altre correzioni.

L'aggiornamento arriva a pochi giorni di distanza dal lancio della Stagione 8 di FUT , che prenderà il via giovedì 5 giugno e porterà con sé un nuovo Premium Pass per i giocatori in questo particolare ambito della celebre simulazione calcistica di Electronic Arts.

Numerosi aggiustamenti al gameplay

Si tratta di un update principalmente correttivo, che comporta alcune modifiche al bilanciamento e migliora ulteriormente il gameplay, più che portare nuovi contenuti, essendo di fatto un aggiornamento di fine stagione.

Potete trovare tutte le informazioni relative all'update Season Finale, identificato anche come Title Update 15, a questo indirizzo dove vengono riportate le note ufficiali da parte di EA Sports.

Oltre ai miglioramenti relativi ai passaggi per i giocatori con statistiche elevate in questo ambito, l'update comporta anche ulteriori miglioramenti come un'accelerazione bilanciata per i portieri con il Rush Out PlayStyle e una migliore precisione dei colpi di testa.

Altre variazioni riguardano menù e interfaccia, oltre ad alcune correzioni di bug effettuate. In termini di nuovi contenuti, come detto sopra, il 5 giugno prenderà il via la Stagione 8 di FUT che porterà con sé un nuovo Premium Pass e ulteriori ricompense.

In precedenza, avevamo visto arrivare i "retro kit" all'interno di EA Sports FC 25.