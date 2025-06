Pokémon Scarlatto e Violetto ricevono la patch 4.00 con l'upgrade gratuito per Nintendo Switch 2

L'aggiornamento è obbligatorio per tutti, anche chi non pensa di acquistare Switch 2

Segnaliamo che l'aggiornamento è obbligatorio per continuare a usare le funzioni online (multiplayer, scambi e via dicendo) a prescindere che giochiate su Nintendo Switch 1 o 2.

Vediamo di seguito le note ufficiali, tradotte in italiano:

"Per rendere più piacevole il gioco su Nintendo Switch 2, abbiamo implementato le seguenti caratteristiche:

La frequenza dei fotogrammi è stata migliorata, rendendo i movimenti più fluidi

La risoluzione è stata alzata, per rendere la grafica più chiara

Nota: Anche se si gioca su Nintendo Switch, è necessario scaricare i dati dell'ultimo aggiornamento per giocare con elementi online. La comunicazione locale non è compatibile con le versioni precedenti. Assicuratevi che voi e le persone con cui giocate abbiate la stessa versione dei dati di aggiornamento."

Anche Leggende Pokémon: Z-A presenterà una risoluzione e un framerate maggiore su Nintendo Switch 2. Tuttavia in questo caso non parliamo di un aggiornamento gratuito, bensì di una "Nintendo Switch 2 Edition" a pagamento. Di conseguenza per accedere a queste migliorie è necessario acquistare direttamente la versione specifica per la nuova console o l'upgrade a pagamento dall'eShop.