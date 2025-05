Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch 2 svelano altri miglioramenti grafici nelle nuove versioni

Un post sul blog ufficiale di Nintendo riferito all'uscita di Leggende Pokémon Z-A riporta anche nuove immagini sulla versione Nintendo Switch 2 di Pokémon Scarlatto e Violetto, consentendo di vedere qualcosa dei miglioramenti applicati a queste nuove edizioni.

Come è stato riferito in precedenza, Pokémon Scarlatto e Violetto sono tra i 12 giochi first party con upgrade gratis previsti da Switch 1 a Nintendo Switch 2, i cui dettagli però sono stati piuttosto vaghi finora, al di là di una breve menzione sull'ottimizzazione grafica effettuata.

La descrizione ufficiale riportata da Nintendo parla infatti di grafica "ottimizzata per il display di Nintendo Switch 2 e TV ad alta definizione per migliorare la qualità dell'immagine", oltre a una fluidità incrementata sull'hardware di nuova generazione.