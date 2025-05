Honor 400 Lite è in promozione su Amazon: il nuovo smartphone con fotocamera da 108 MP con AI cala di prezzo

Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto interessante su Honor 400 Lite, uno degli ultimi arrivati per l'azienda: lo sconto attivo è del 17% e il prezzo finale è di 249,90€. Puoi accedere all'offerta direttamente tramite questo link o sfruttando il box qui in basso. Honor 400 Lite, come detto qualche rigo più su, è uno degli ultimi arrivati nel catalogo di casa Honor. In termini di supporto e design si tratta di un device che risulta essere spesso 7.3 millimetri e con un peso che si attesta sui 171 grammi e un display da 6.7".