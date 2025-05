SCUF rinnova i controller Envision e Reflex con stick Hall effect: addio drift

SCUF porta finalmente gli stick Hall effect sulle sue linee di controller wireless, una novità attesa dai gamer più esigenti. I modelli aggiornati - Envision ed Envision Pro per PC, Reflex Pro e Reflex FPS per PlayStation 5 e PC - sono progettati per offrire una resistenza al drift che da tempo i fan chiedevano . Questa nuova generazione di pad unisce alle già apprezzate caratteristiche di personalizzazione una maggiore affidabilità, grazie ai sensori magnetici che sostituiscono i vecchi potenziometri.

La rivoluzione anti-drift di Scuf

La tecnologia Hall effect, basata su sensori magnetici, permette di eliminare il problema del drift, che nel tempo aveva reso meno affidabili i modelli precedenti. Dopo averla introdotta nei modelli cablati Valor Pro e Nomad, SCUF la estende ora alle sue versioni wireless. Questa scelta segna un passo importante per l'azienda, che intende così recuperare terreno rispetto a concorrenti come Razer, 8BitDo e GameSir, già da tempo dotati di questa tecnologia. Nonostante la concorrenza dei giganti Sony, Nintendo e Microsoft - che non hanno ancora integrato gli stick Hall effect nei loro modelli ufficiali - SCUF si posiziona come un'opzione di fascia alta, pronta a soddisfare i giocatori più esigenti. Il debutto dei nuovi modelli aggiorna quindi le linee Envision (partendo da 149,99 dollari) e Reflex (da 249,99 dollari), mantenendo la tradizionale ampia gamma di personalizzazioni che ha reso celebre il brand.